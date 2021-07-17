Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Пиво може бути корисним: науковці озвучили топ-4 цікаві властивості

пиво, бар

Пиво як вид алкоголю прийнято вважати шкідливим для здоров’я. І це так, якщо пити занадто багато неякісного продукту. Однак помірна кількість якісного напою здатна позитивно вплинути на деякі процеси організму.

Таких висновків дійшли науковці з Іспанії, які з 2007 до 2020 року вивчали вплив алкоголю на здоров’я, результати свого дослідження вони опублікували в міжнародному журналі Nutrients.

Користь пива

  • Може захистити від серцево-судинних захворювань

П’ять із шести досліджень, обраних для огляду, підтвердили захисний ефект помірного вживання алкоголю проти серцево-судинних захворювань.

Читайте
Алкоголь під час схуднення. Чи є безпечна доза
  • Допомагає запобігати діабету в чоловіків

За даними науковців, у чоловіків, які утримуються від алкоголю взагалі, ризик розвитку порушення регуляції глюкози був значно вищим, ніж у тих, хто час від часу вживав помірну кількість пива.

  • Може позитивно впливати на щільність кісток

Результати дослідження показали, що повна відмова від пива була пов’язана зі збільшенням ризику переломів. У тих, хто пив час від часу, він був нижчим.

Читайте
Як часто п'ють алкоголь українці - дослідження
  • Знижує рівень холестерину

Дослідники стверджують, що пиво сприяє підвищенню рівня хорошого холестерину і регулює переробку поганого в організмі.

Джерело: Eat This, Not That

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка