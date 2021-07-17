Хворих на Covid-19 на планеті з початку пандемії нараховують 190 млн осіб. За цей же період від вірусу померли понад 4 млн. Число зроблених щеплень в світі становить зараз 3,7 млрд, а число повністю вакцинованих – близько одного мільярда.

У Британії вперше з 15 січня зафіксовано більше 50 тис. заражень за добу. В країні зареєстровано 51 870 нових випадків коронавірусу, а за добу померло 49 осіб із Covid-19.

Ці показники перевищують статистику осені 2020 року.

Проте число госпіталізацій зараз у кілька разів нижче, ніж восени.

– Такий рівень заражуваність ми в останній раз бачили на піку другої хвилі в січні, коли владі довелося піти на строгий локдаун, щоб витримала система охорони здоров’я. Але зараз ситуація посилюється рішенням влади скасувати майже всі обмеження 19 липня, – говорить кореспондент ВВС з питань охорони здоров’я та науки Джеймс Галлахер.

Наразі РФ і Литва виявилися в лідерах по надлишкової смертності за перший рік пандемії серед кількох десятків країн, дані по яких проаналізували італійські вчені. Різниця між офіційно врахованими смертями від коронавірусу і всіма смертями в Росії становила понад 300 тис.

Також додамо, що у Росії процес вакцинації занадто повільний.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні виявили 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 244 196 осіб. До лікарень потрапило 438 хворих, повідомляє прес-служба МОЗ.

Протягом вчорашнього дня від ускладнень хвороби померло 16 людей. Від початку пандемії в Україні було зафіксовано 52 718 смертельних випадків.

Побороти хворобу 16 липня вдалося 676 українцям. Загалом від ковіду вилікувалося 2 180 957 громадян України.