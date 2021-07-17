У Запоріжжі відкрився центр масової вакцинації: прищеплюють препаратом Pfizer

У запорізькому ТРК CITY MALL відкрився перший в місті центр масової вакцинації, де всі бажаючі можуть зробити щеплення препаратом Pfizer.

Працювати він буде по вихідним з 10.00 до 18.00, повідомила заступник голови центру Наталія Гришина.

Під вакцинацію виділили приміщення площею 300 квадратних метрів, на яких розташовані відділи для реєстрації, медогляду та власне імунізації.

Препарати зберігаються з дотриманням усіх температурних норм. Повторна вакцинація буде проходити через 21 день.

– Все дезінфікується. Прийом лікаря проходить на місці у випадку, якщо немає реєстрації в Дії або не підписана декларація з сімейним лікарем, – розповіла директор СІTY MALL Вардуі Батракова.

За інформацією обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за останню добу в області зроблено 2941 щеплення.

Першу дозу отримали 1544 осіб, а другу -1397.