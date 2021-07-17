Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna завтра, 18 липня, прибуде до України.

Препарат більш відомий за назвою своєї компанії, але Moderna перейменувати його з невідомих причин.

В Україну відправили 2 млн доз вакцини Spikevax Сполучені Штати через міжнародну програму обміну вакцинами.

– Відносно нова для України вакцина Moderna. Очікується не менше 2 млн доз. Ця вакцина буде прибувати до країни саме на цьому тижні, завтра. З понеділка-вівторка вона буде вже розвозитися на рівні України, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, вакцина Spikevax від Moderna ще не використовувалася в Україні.

– Вона не була зареєстрована в Україні, але тим не менше вона дозволена ВООЗ і зараз використовується в багатьох країнах світу, — розповів заступник міністра.

Окрім того, він зазначив, до кінця року очікується на прибуття не менше 19,5 млн вакцин Pfizer. Також очікують 1,5 млн вакцин AstraZeneca та 5,3 млн вакцин Sinovac.

Кузін наголосив, що наразі в Україні фокусуються на чотирьох основних вакцинах: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac та Moderna.

– Вакцина Novavax. Зараз ведуться перемовини по оформленню контракту на 10 млн цієї вакцини. Вона ще не використовується, не зареєстрована в Україні і поки не дозволена ВООЗ, — зауважив він.

Вакцина Janssen від Johnson & Johnson дозволена ВООЗ та зареєстрована в Україні, але наразі в країні немає контрактів з цією корпорацією.

– У нас було вакциновано 340 людей в якості ініціативи, але наразі ведемо перемовини щодо того, щоб цю вакцину використовувати на рівні країни, — розповів Кузін.

У Moderna повідомили, що їхня вакцина Spikevax стійка до нового штаму коронавірусу Дельта. За словами представників компанії, вакцина виробляє в організмі людини титри антитіл, що нейтралізують вірусні частки всіх штамів.

Spikevax не містить вірус, тому заразитися коронавірусом після щеплення неможливо.

Клінічні випробування, в яких взяли участь 30 тисяч осіб, показали ефективність вакцини Moderna на рівні 94,1%. Для людей з хронічними захворюваннями легенів, серця, печінки і хворих на ожиріння ефективність становить 90,9%.

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Згідно з дослідженнями, індійський штам коронавірусу Дельта збільшує ризики госпіталізації в 2,6 рази, потрапляння до реанімації в 1,6 раза. Летальність збільшується майже в два рази. Однак, якщо отримати дві дози вакцини від коронавірусу, ці ризики істотно знизяться.