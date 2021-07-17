Літо – період відпочинку біля моря, через що зростає ризик постраждати від опіку медузи. Щоб уникнути проблем із здоров’ям, важливо правильно надати першу допомогу. Особливо це стосується маленьких дітей.

Що робити під час опіку медузи, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт клініки Оберіг Владислава Романюк.

За її словами, місце опіку важливо одразу промити солоною чи морською водою. У випадку з дітьми варто одразу слідкувати за їхніми рухами, аби вони не торкнулися обличчя.

– Якщо батьки побачили, що дитина торкнулася до медузи, варто одразу зреагувати та промити місце дотику морською водою. Діти дуже часто беруться за обличчя. Через це може реагувати не стільки шкіра рук, скільки обличчя. Тому варто слідкувати, щоб дитина не торкалася одразу до очей, рота, – говорить Владислава Романюк.

Наслідком опіку медузи можуть бути почервоніння та неприємні відчуття, тоді варто застосувати антигістамінні креми.

– Важливо обробити це місце протиалергійним кремом. Одразу краще застосовувати місцево саме крем, така допомога буде ефективнішою. Це врятує від неприємних відчуттів. Протягом кількох днів можна приймати антигістамінні препарати у таблетках, якщо не сходять симптоми, – додає лікар.

У разі значної алергічної реакції, скарг, варто звертатися до лікаря.

Під час перебування в екзотичних країнах варто заздалегідь звернутися хоча б до представників готелю та дізнатися про медуз, які поширені у водоймах, а також чим краще лікувати такі опіки.

– У кожній країні можуть бути специфічні поради, тому варто заздалегідь знати про особливості першої допомоги та препарати, які можуть допомогти, – підсумовує фахівець.

Під час відпочинку біля моря також може загрожувати сонячний удар. Аби вберегти себе та рідних від нього, варто перебувати на березі у безпечний час та носити головний убір.