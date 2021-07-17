Станом на ранок 17 липня, в Україні зафіксували 591 новий випадок коронавірусу (з них 41 дитина та дев’ять медичних працівників).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях. За весь час пандемії 2 244 196 українців захворіли на Covid-19.

За добу госпіталізували 438 українців та померло 16 людей. За весь період пандемії 52 718 громадян не змогли впоратися з ускладненнями небезпечного захворювання.

Однак за добу 676 осіб одужали від коронавірусу. Загалом 2 180 957 українців подолали хворобу.

Статистика випадків/щеплень (одна доза):

Київ – 171/11747

Вінницька область – 21/3272

Волинська область – 1/500

Дніпропетровська область – 40/6786

Донецька область – 26/2580

Житомирська область – 11/3107

Закарпатська область – 2/1557

Запорізька область – 30/1544

Івано-Франківська область – 10/748

Київська область – 33/5506

Кіровоградська область – 3/1123

Луганська область – 12/392

Львівська область – 24/3021

Миколаївська область – 10/1699

Одеська область – 60/4602

Полтавська область – 7/1785

Рівненська область – 7/851

Сумська область – 17/1396

Тернопільська область – 2/1038

Харківська область – 35/2781

Херсонська область – 21/1081

Хмельницька область – 5/2330

Черкаська область – 21/2180

Чернівецька область – 9/1852

Чернігівська область – 13/1748

За добу першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 65 226 українців. Загалом 2 604 860 громадян зробили перше щеплення від захворювання. Водночас за 24 години 45 924 людей пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. За весь період пандемії 1 406 415 українців імунізувалися від небезпечного захворювання.

Також за останню добу здійснили 41 372 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 18 006, методом ІФА – 8 718), та 14 648 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 138 052 ПЛР-тестувань.