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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ангельський та у згин ліктя: які поцілунки збуджують найбільше

поцілунок

Стосунки між людьми складно уявити без цього способу продемонструвати дружбу, прихильність, симпатію, любов, а також бажання та пристрасть.

Разом із сексологом та психологом Анастасією Білозор Факти ICTV розібралися, які поцілунки збуджують найбільше.

Попри всю різноманітність поцілунків, а їх десятки видів, важливий не спосіб і місце, куди цілують людину, а зв’язок між партнерами.

– Є повітряні поцілунки, у щоку, в губи, у вушко, ніс, очі, руку. Якщо партнер привабливий для людини і викликає симпатію, то і незначний дотик губами збуджуватиме її. Це навіть може бути повітряний поцілунок. Головне, щоб між партнерами була хімія, – пояснює Анастасія Білозор.

За словами експерта, у цьому питанні важливими є три фактори:

  • почуття людини;
  • ерогенні зони;
  • особисті вподобання.

Анастасія Білозор

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– Здатність поцілунку викликати збудження залежить від ерогенних зон, які традиційно є більш чутливими, а також від особистих вподобань, – додає Анастасія Білозор.

Однак, як зазначає сексолог, з практики можна виділити кілька видів поцілунків (залежно від місця), які частіше викликають збудження:

  • поцілунок в губи (сухий, в засос, з вакуумом, з прикушенням верхньої або нижньої губи);
  • дотик губами до шиї, потилиці (ці зони чутливі до поцілунків);
  • мочки вуха (нерідко ця зона є ерогенною);
  • повіки (так званий ангельський поцілунок часто викликає у людей збудження);
  • поцілунки у зоні декольте, ключиць (здатні викликати збудження як у жінок, так і чоловіків);
  • руки, місця згину ліктів і зап’ястя (шкіра на цих ділянках тонша);
  • спина (залежить від особистих вподобань).

 

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Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

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Водночас важливо запам’ятати правило: ефект збудження відбувається лише тоді, коли між людьми є симпатія.

– Якщо її немає, то партнер може цілувати у ті ж місця, але збудження не буде, – підсумовує фахівець.

Тому важливо дбати про те, щоб у стосунках були комфорт, довіра та взаємний інтерес. Тоді зі збудженням під час поцілунків проблем не буде.

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