Стосунки між людьми складно уявити без цього способу продемонструвати дружбу, прихильність, симпатію, любов, а також бажання та пристрасть.
Разом із сексологом та психологом Анастасією Білозор Факти ICTV розібралися, які поцілунки збуджують найбільше.
Попри всю різноманітність поцілунків, а їх десятки видів, важливий не спосіб і місце, куди цілують людину, а зв’язок між партнерами.
– Є повітряні поцілунки, у щоку, в губи, у вушко, ніс, очі, руку. Якщо партнер привабливий для людини і викликає симпатію, то і незначний дотик губами збуджуватиме її. Це навіть може бути повітряний поцілунок. Головне, щоб між партнерами була хімія, – пояснює Анастасія Білозор.
За словами експерта, у цьому питанні важливими є три фактори:
- почуття людини;
- ерогенні зони;
- особисті вподобання.
– Здатність поцілунку викликати збудження залежить від ерогенних зон, які традиційно є більш чутливими, а також від особистих вподобань, – додає Анастасія Білозор.
Однак, як зазначає сексолог, з практики можна виділити кілька видів поцілунків (залежно від місця), які частіше викликають збудження:
- поцілунок в губи (сухий, в засос, з вакуумом, з прикушенням верхньої або нижньої губи);
- дотик губами до шиї, потилиці (ці зони чутливі до поцілунків);
- мочки вуха (нерідко ця зона є ерогенною);
- повіки (так званий ангельський поцілунок часто викликає у людей збудження);
- поцілунки у зоні декольте, ключиць (здатні викликати збудження як у жінок, так і чоловіків);
- руки, місця згину ліктів і зап’ястя (шкіра на цих ділянках тонша);
- спина (залежить від особистих вподобань).
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Водночас важливо запам’ятати правило: ефект збудження відбувається лише тоді, коли між людьми є симпатія.
– Якщо її немає, то партнер може цілувати у ті ж місця, але збудження не буде, – підсумовує фахівець.
Тому важливо дбати про те, щоб у стосунках були комфорт, довіра та взаємний інтерес. Тоді зі збудженням під час поцілунків проблем не буде.