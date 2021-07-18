Коронавірус (COVID 19) у Києві на 18 липня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Станом на 18 липня 2021 року, у Києві виявили 43 нових випадки коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському (10), Голосіївському (9) та Святошинському (7) районах. За час пандемії у столиці зафіксували 216 649 випадків Covid-19.

Хто захворів за добу

22 жінки віком від 23 до 84 років;

12 чоловіків віком від 22 до 71 років;

5 дівчаток від 1 до 17 років;

4 хлопчики від 3 до 15 років.

За останню добу зафіксували один летальний випадок, спричинений ускладненнями коронавірусу. Загалом з початку пандемії 5 216 жителів Києва померли від Covid-19.

Водночас за 24 години сімох хворих на коронавірус госпіталізували у медичні заклади. Також 39 українців госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

За добу 61 киянин зміг подолати небезпечне захворювання. Загалом 207 488 жителів столиці вилікувалися від коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: