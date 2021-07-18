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Анастасія Рогожінська |

Статистика покращується: у Києві за добу зафіксували 43 випадки Covid-19

Статистика покращується: у Києві за добу зафіксували 43 випадки Covid-19

Станом на 18 липня 2021 року, у Києві виявили 43 нових випадки коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському (10), Голосіївському (9) та Святошинському (7) районах. За час пандемії у столиці зафіксували 216 649 випадків Covid-19.

Хто захворів за добу

  • 22 жінки віком від 23 до 84 років;
  • 12 чоловіків віком від 22 до 71 років;
  • 5 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 4 хлопчики від 3 до 15 років.

За останню добу зафіксували один летальний випадок, спричинений ускладненнями коронавірусу. Загалом з початку пандемії 5 216 жителів Києва померли від Covid-19.

Водночас за 24 години сімох хворих на коронавірус госпіталізували у медичні заклади. Також 39 українців госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

За добу 61 киянин зміг подолати небезпечне захворювання. Загалом 207 488 жителів столиці вилікувалися від коронавірусу.

Коронавірус (COVID 19) у Києві на 18 липня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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