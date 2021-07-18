Станом на ранок 18 липня, в Україні зафіксували 229 нових випадків коронавірусу (з них 27 дітей та четверо медичних працівників).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (50) області, Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

За весь час пандемії 2 244 495 українців захворіли на Covid-19. За останню добу у медичні заклади госпіталізували 382 громадян.

Водночас вісім людей померли від наслідків небезпечного захворювання. За весь період пандемії 52 726 осіб не змогли впоратися з хворобою. За 24 години одужала від коронавірусу 241 особа, загалом 2 181 198 українців подолали хворобу.

Статистика випадків/щеплень (одна доза)

Київ – 43/3325

Вінницька область – 19/1311

Волинська область – 4/164

Дніпропетровська область – 50/2807

Донецька область – 13/1434

Житомирська область – 11/564

Закарпатська область – 0/1557

Запорізька область – 10/181

Івано-Франківська область – 6/152

Київська область – 17/2591

Кіровоградська область – 2/1415

Луганська область – 1/240

Львівська область – 8/1448

Миколаївська область – 9/933

Одеська область – 35/1838

Полтавська область – 6/1187

Рівненська область – 3/1042

Сумська область – 17/630

Тернопільська область – 1/2164

Харківська область – 11/1742

Херсонська область – 15/1464

Хмельницька область – 5/947

Черкаська область – 8/2337

Чернівецька область – 5/625

Чернігівська область – 0/2201

За останню добу здійснили 26 082 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 13 429, методом ІФА – 3 158), та 9 495 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 151 481 ПЛР-тестування.