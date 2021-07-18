Станом на ранок 18 липня, в Україні зафіксували 229 нових випадків коронавірусу (з них 27 дітей та четверо медичних працівників).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (50) області, Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
За весь час пандемії 2 244 495 українців захворіли на Covid-19. За останню добу у медичні заклади госпіталізували 382 громадян.
Водночас вісім людей померли від наслідків небезпечного захворювання. За весь період пандемії 52 726 осіб не змогли впоратися з хворобою. За 24 години одужала від коронавірусу 241 особа, загалом 2 181 198 українців подолали хворобу.
Статистика випадків/щеплень (одна доза)
Київ – 43/3325
Вінницька область – 19/1311
Волинська область – 4/164
Дніпропетровська область – 50/2807
Донецька область – 13/1434
Житомирська область – 11/564
Закарпатська область – 0/1557
Запорізька область – 10/181
Івано-Франківська область – 6/152
Київська область – 17/2591
Кіровоградська область – 2/1415
Луганська область – 1/240
Львівська область – 8/1448
Миколаївська область – 9/933
Одеська область – 35/1838
Полтавська область – 6/1187
Рівненська область – 3/1042
Сумська область – 17/630
Тернопільська область – 1/2164
Харківська область – 11/1742
Херсонська область – 15/1464
Хмельницька область – 5/947
Черкаська область – 8/2337
Чернівецька область – 5/625
Чернігівська область – 0/2201
За останню добу здійснили 26 082 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 13 429, методом ІФА – 3 158), та 9 495 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 151 481 ПЛР-тестування.