В Україну прибуло 2 млн доз вакцини Moderna від COVAX

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 000 040 доз мРНК-вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через глобальний фонд COVAX.

Про це повідомила журналіст Фактів ICTV Оксана Михайлова. За інформацією МОЗ України, вакцини Moderna з цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які імунізують організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.

Постачання препарату проти коронавірусу в рамках COVAX продовжуватимуться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від Covid-19 у рамках ініціативи.

— Наша ключова мета — захистити якнайбільше українців від Covid-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати та відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я, – сказав очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Ініціатива COVAX спрямована на забезпечення рівноправного доступу до вакцин від коронавірусу для кожної країни світу.