Україна отримала два мільйони доз вакцини американської фармацевтичної компанії Moderna. Імунізація цим препаратом дасть можливість отримати міжнародний сертифікат про проведення повної вакцинації організму.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, цю вакцину надав уряд США у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Міністр зазначив, що препарат проти коронавірусу з цієї партії призначений для імунізації організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів кампанії вакцинації.

За словами очільника МОЗ, відсьогодні вакцину почнуть розвозити у регіони України – до середи, 21 липня, препарат буде в наявності у кожній області на території держави.

Він зазначив, що мРНК-вакцина Moderna схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстренного застосування. Це означає, що після проведення повної імунізації проти коронавірусу можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Ляшко наголосив, що повний курс щеплення передбачає введення в організм двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів. Загалом від початку кампанії імунізації в Україні медпрацівники зробили понад чотири мільйони щеплень.