Вкусила змія: перша допомога та що не можна робити

Улітку в Україні зростає ризик постраждати від укусу змії. Це може загрожувати не лише здоров’ю, але й життю людини, тому важливою є правильна та своєчасна перша допомога.

У Національній службі здоров’я України розповіли, що треба робити під час укусу змії.

Українцям радять одразу звертатися до лікаря: зателефонувати за номером 103 або самостійно відвезти потерпілого до лікарні. Лише фахівець зможе надати допомогу, підібрати та застосувати протиотруту.

Водночас якщо госпіталізація займає певний час, варто самостійно надати першу допомогу.

Перша допомога під час укусу змії:

забезпечити спокій потерпілому та мінімізувати рухи;

давати пити багато рідини;

звільнити уражену ділянку від одягу чи взуття;

кінцівку треба зафіксувати за допомогою імпровізованої шини;

варто прикласти до рани лід, замотаний у тканину;

продезинфікувати рану, накласти стерильну пов’язку.

Що не можна робити під час укусу змії:

розрізати чи пошкоджувати іншим чином рану;

накладати джгут;

висмоктувати отруту;

давати потерпілому алкоголь.

Під час кусу змії життєво важливим є час доправлення до лікарні та надання першої допомоги, тому не варто зволікати, діяти впевнено та рішуче.

Джерело: Національна служба здоров’я України