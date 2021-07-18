Надати в критичній ситуації першу допомогу вийде не в кожного.

Потрібно не лише знати правила її надання, а й вчасно реагувати. Але в мить небезпеки ви можете взяти на себе ту відповідальність, яка вам під силу, спираючись на свої знання.

Можливо, саме ваша уважність і швидкість реакції врятують комусь життя.

Як зрозуміти, що людина тоне?

Якщо ви перебуваєте у воді

Людина, що тоне, може опинитись поруч із вами і не покликати на допомогу. Потреба утримувати голову над водою забирає багато сил. Звертайте увагу на поведінку людини та вираз її обличчя.

Людина, що тоне, має напружений і переляканий вигляд. Робить змахи руками з води, намагається вхопитися за щось.

Будьте обережні! Не можна підпливати до людини, що тоне, спереду або збоку. Потопельник рефлекторно вхопиться за вас та заблокує можливість рухатись у воді.

Якщо ви стоїте на березі

Людина, що тоне, не рухається з місця, а намагається утриматись на поверхні понад усе.

Голова може періодично з’являтись та зникати з поля зору. Іноді можна побачити змахи руками.