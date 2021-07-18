Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 18 липня 2021

У світі станом на неділю, 18 липня, підтверджено 191,1 млн заражених коронавірусом, з них від ускладнень хвороби померли понад 4,1 млн осіб.

За останню добу по всьому світі зафіксовано 451 746 випадків захворювання й 6 893 сметі.

Детальніше про новини коронавірусу в Україні та світі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 18 липня підтвердили 229 випадків коронавірусу. З кожним днем ​​в країні кількість хворих зменшується.

За добу 382 українця були госпіталізовані, а вісім осіб не змогли впоратися з наслідками хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (50), Одеській (35) та Вінницькій (19) областях, а також місті Київ (43).

Всі області України залишаються в зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Коронавірус в світі

Міністр охорони здоров’я Великобританії Саджид Джавід оголосив про позитивний результат тесту на коронавірус та легкі симптоми хвороби.

Після зустрічі з ним на самоізоляцію змушений був піти й прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Крім того, артист Михайло Боярський, який кілька днів тому опинився в клініці через зараження коронавірусом, закликав усіх вакцинуватися, а також повідомив, що стан його здоров’я – задовільний.

При цьому Білий дім розкритикував соціальну мережу Facebook у вбивстві людей через дезінформацію щодо щеплення проти коронавірусу.

Публічне звинувачення щодо Facebook з’явилося після розчарування платформою через її нездатність викорінити небезпечну інформацію про вакцини.