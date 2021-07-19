За останні 30 років тривалість життя українців не змінилася. У чоловіків – 67 років, а у жінок – 77 років.

Про це повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю одному з видань. За її словами, резерви зниження смертності, пов’язані з суспільством і державою, вже вичерпані.

– Якщо порівнювати з 1960 роком, то середня тривалість життя у світі в цілому зросла на 19,7 року за народження чоловіків та на 20,5 за народження жінок. А наприклад, у Швейцарії – на 13,3 і 11,5 року відповідно, то в Україні – всього на 1,3 і 5,9, – зазначила вона.

Лібанова стверджує, що тривалість життя – дуже інерційний показник. Вже у 1960 році Україна була серед світових лідерів за ним. Тобто вже були майже повністю реалізовані резерви зниження смертності такі як вакцинація, медицина та інше.

Вона додала, що подальший прогрес вимагає індивідуальних дій. Населення має займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Саме це може позначитися на зростанні тривалості життя.

Раніше експерт наголошувала, що середня тривалість життя громадян в Україні нижча, ніж цей показник на планеті. Також у країні домінує старше населення. Згідно з прогнозом, до 2025 року частка осіб старше 60 років в Україні складатиме 25%, 65 років і старше – 18%. А до 2030 року – понад 26 % і 20% відповідно.

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