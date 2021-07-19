Науковці Університету Бірмінгема у Великій Британії провели дослідження з метою з’ясувати, як Covid-19 позначається на здоров’ї вагітних жінок і новонароджених.

Під час наукової роботи лікарі вели нагляд за 19 вагітними з різних країн світу.

Як стверджують автори дослідження, вагітні жінки з підтвердженим Covid-19 рідко мають класичні симптоми інфекції, такі, наприклад, як лихоманка, біль у м’язах, головний біль. Однак важкі випадки потребують екстрених заходів лікування.

Говорячи про важкі випадки протікання Covid-19 у вагітних жінок, дослідники відзначають наявність у таких пацієнток складних фонових захворювань: діабет, гіпертонія тощо. Факторами серйозного ризику в цьому випадку є пізній вік майбутніх породіль, а також надмірна маса тіла.

– Фактичні дані свідчать про те, що незалежно від факту вагітності, ви наражаєтеся на підвищений ризик за наявності таких супутніх захворювань, як діабет або підвищений кров’яний тиск, – зазначає автор дослідження, професор Мерседес Боні.

За її словами, з огляду на підвищений ступінь небезпеки, необхідно максимально захищати від Covid-19 як вагітних жінок, так і жінок, які стали матерями нещодавно. Особливо, якщо в їхньому анамнезі є супутні захворювання.

У результатах дослідження англійських вчених також відзначається факт підвищеної ймовірності передчасних пологів. Згідно зі спостереженнями, кожна четверта дитина, народжена матір’ю, у якої діагностовано Covid-19, потрапляє на спостереження до лікарів відділення неонатології, як така, що народилася раніше передбачуваного терміну.

Однак випадків мертвонародження і неонатальних смертей у період дослідження зафіксовано не було.

Крім того, на думку вчених, вкрай важливо розуміти, що Covid-19 є фактором частих стресових і тривожних станів у вагітних жінок. Тому і їхнє близьке оточення, і медичний персонал лікувальних закладів мають бути максимально турботливими та люб’язними до майбутніх матерів, негайно реагуючи на їхні потреби.

Джерело: bmj