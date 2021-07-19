Станом на 19 липня 2021 року у світі підтвердили понад 191,3 млн випадків коронавірусу, в Україні за час пандемії таких хворих було 2 244 677. Загалом у світі понад 4,1 млн людей померло від вірусу, в Україні – 52 731 летальний випадок.

Коронавірус в Україні

У понеділок в Україні трішки поліпшилася епідситуація, у країні виявили 182 нових випадки коронавірусу. Поки що ситуація у країні стабільна, проте через поширення Дельта-штаму вона може погіршитися.

В Україні триває вакцинація від вірусу, з початку кампанії щеплення зробили 2 667 523 людям.

Також активно обговорюється питання запровадження і визнання за кордоном українських Covid-сертифікатів.

– Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ, з колегами у Брюсселі, які працюють у Єврокомісії. Вони кажуть, що найближчим часом питання про визнання CoronaVac розглянуть, – повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За словами міністра, в Україні незабаром мають з’явитися нові препарати прямого впливу на коронавірус. Відомство незабаром представить їх громадськості.

Дослідники Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва презентували результати дослідження. Згідно з ними, лише 33% українських батьків готові вакцинувати своїх дітей від вірусу.

Коронавірус у світі

У країнах світу спостерігається неоднозначна ситуація з вірусом, зокрема з Дельта-штамом. У США експерти попереджають про необхідність вакцинуватися, у разі зараження індійським варіантом зростає ймовірність госпіталізації.

А у Великій Британії скасували карантин. У країні дозволили не носити маски та не дотримуватися соціальної дистанції.