Новий спалах коронавірусу можливий в Україні уже восени 2021 року. Водночас уникнути важких наслідків допоможе своєчасна вакцинація, зокрема осіб, які перебувають у групі ризику.

Таку думку висловив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

– Ми можемо вплинути на те, скільки життів він забере, якщо ми адресно вакцинуємо кілька мільйонів людей із групи ризику за віком, з діабетом чи серцево-судинними захворюваннями, – зазначив Борис Донськой.

За його словами, це дозволить уникнути підвищення рівня смертності від вірусу серед українців, яке фіксувалося навесні 2021 року.

– Якщо будемо активно нарощувати темпи вакцинації і більш адресно до цього підходити. Треба пришвидшуватися, щоб більше життів можна було б врятувати, – додав експерт.

Новий спалах коронавірусу в Україні пов’язують із поширенням небезпечнішого індійського штаму (Дельта). Навесні він спровокував погіршення епідситуації в Індії.

В Україні вже підтвердили випадки інфікування Дельта-штамом, але поки що не повідомляється про його масове поширення на території країни.