Цього тижня до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna. А також для імунізації населення розвезуть ще 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Цього тижня в регіони надійде ще: 1 000 020 доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення (друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози, – зазначив він.

Також у регіони відправлять ще мільйон доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, 299 520 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech та 100 800 доз вакцини AstraZeneca.

Інфраструктура вакцинації від коронавірусу передбачає роботу 3 127 пунктів щеплення. Вони розташовані по всій країні, що забезпечує рівний доступ препаратів всього населення України.

18 липня в Україну доставили два мільйони мРНК-вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через глобальний фонд COVAX.

Препарат проти коронавірусу з цієї партії призначений для імунізації організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів кампанії вакцинації.

Джерело: Віктор Ляшко