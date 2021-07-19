Найближчим часом Європейський Союз визнає українські Covid-сертифікати людей, які вакцинувалися препаратом CoronaVac. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

– Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ, з колегами у Брюсселі, які працюють у Єврокомісії. Вони кажуть, що найближчим часом питання щодо визнання CoronaVac розглянуть, – зазначив він.

Ляшко додав, що всі вакцини від Covid-19, які визнала Всесвітня організація охорони здоров’я, дають змогу подорожувати з Covid-сертифікатом.

Міністр стверджує, що у наприкінці квітня люди запитували, чи визнає ВООЗ вакцину китайського виробництва CoronaVac. Зараз препарат вже дозволили застосовувати для екстреного використання. За словами очільника МОЗ, процес визнання потребує певного часу.

Він нагадав, що нині за рішенням Єврокомісії Україна перебуває у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Якщо країни-члени союзу окремо визнають це рішення, то українці без перешкод можуть подорожувати.

Також Ляшко каже, що імунізація препаратом від Covid-19 американської фармацевтичної компанії Moderna дасть можливість отримати Covid-сертифікат. 18 липня Україна отримала два мільйони доз цієї вакцини.

Препарат проти коронавірусу з цієї партії призначений для імунізації організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів кампанії вакцинації.

Джерело: телеканал Україна