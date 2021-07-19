Київ досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу в Україні. Станом на 19 липня за добу у столиці зафіксували 82 нові випадки коронавірусу.

За добу у місті вдалося одужати 59 людям, а за весь час – 207 547. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померла одна людина, а загалом – 5 217.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: