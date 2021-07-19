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Дмитро Кудрявцев |

Латвія відкрила кордони для українців: що потрібно знати

туристы, маски, коронавирус

Латвія відкрила кордони для в’їзду туристів з України.

Таке рішення було прийнято державною прикордонною службою країни відповідно до списку Центру контролю і профілактики захворювань.

Зокрема, після прибуття до Латвії громадянам України необхідно надати Covid-сертифікати країн-членів Євросоюзу, або Швейцарії та Великобританії про повний курс вакцинації.

Прикордонники також пропускають українців, в разі якщо ті нададуть довідку про те, що недавно перехворіли коронавірусом.

Ці категорії громадян не підлягають примусовій відправці на карантин та не зобов’язані надавати результати тестування на Covid-19.

Якщо цих документів у українців немає – вони зобов’язані будуть надати результати ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за три доби до перетину кордону, або тесту на антиген, який проведено не більше ніж за добу до в’їзду.

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В такому випадку туристи також будуть звільнені від проходження обов’язкової 10-денний самоізоляції.

Крім того, за дві доби до прибуття в Латвію необхідно заповнити спеціальну анкету.

Фото: Depositphotos

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