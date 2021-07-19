Лише 33% батьків готові підтримати запровадження вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 до 17 років. Якщо безпечність та ефективність речовини для цієї вікової групи доведуть за кордоном, 47% українських батьків готові вакцинувати свою дитину.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами дослідження, найбільше громадян, які готові вакцинувати свою дитину, проживає у західних регіонах країни – 52%, на півдні їхня кількість значно менша – 25%.

Водночас жінки негативніше налаштовані до щеплення серед дітей, навіть якщо безпечність вакцин доведуть: 51% жінок не підтримали її, з-поміж чоловіків цей показник – 43%.

Опитування провели фахівці Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року на території усієї країни. Кількість респондентів – 2 003, вік – від 18 років.

Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва