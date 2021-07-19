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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Найсерйозніший вірус у житті – експерт попередив про небезпеку людей без Covid-уколу

коронавірус

Люди, які не зроблять щеплення від коронавірусу, ризикують інфікуватися найнебезпечнішим вірусом у своєму житті.

Таку думку висловив американський експерт, колишній комісар Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) Скотт Готтліб.

На його думку, у невакцинованих громадян існує велика вірогідність заразитися індійським штамом коронавірусу (Дельта).

– Для більшості людей, у яких є цей варіант Дельта, це буде найсерйозніший вірус, який вони отримають у своєму житті з точки зору ризику їхньої госпіталізації, – сказав Скотт Готтліб.

Індійським штам коронавірусу (Дельта) спровокував значне погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року. У країні фіксувалися спалах захворюваності, важкий перебіг хвороби у пацієнтів і збільшення кількості летальних випадків.

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Ця мутація активно поширилися в інших країнах, локальні зростання захворюваності спостерігаються у Росії, низці європейських країн.

Випадки інфікування індійським штамом зареєстрували і в Україні. Експерти побоюються, що через повільні темпи вакцинації в Україні можливе погіршення епідситуації найближчим часом.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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