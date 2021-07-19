Після тривалої спеки у місто Київ прийшла потужна гроза. Значні опади спричинили в багатьох місцях підтоплення.

Через це деякі люди буди змушені вбрід пересуватися вулицями. Але знайшлися й ті, для кого купання в калюжах – це привід для сміху. Дорослі та діти дуркують на відео у брудній воді, навіть не підозрюючи, що це може загрожувати їхньому організму.

Лікарі-інфекціоністи Сергій Крамарьов та Наталя Ахмадєєва у коментарі Фактам ICTV розповіли, що калюжі можуть стати базою для великої кількості патогенів.

– Якщо, наприклад, людина має рани, подряпини на шкірі та був контакт з брудною водою, то організму загрожують стафілококи, стрептококи. Вони можуть викликати різні види запалень в організмі й навіть абсцеси (це гнійно-некротичне захворювання, яке характеризується запаленням тканин з утворенням порожнини, заповненої гнійним вмістом, – Ред.), – зазначив Крамарьов.

Під час купання в калюжі є ймовірність, що людина може проковтнути воду. Ахмадєєва зазначила, що у разі виникнення підтопів, дощова вода може бути поєднана зі стічними водами та каналізацією. У ній можуть жити цисти лямблій та яйця гельмінтів, бактерії та віруси, що викликають кишкові інфекції, а деякі мікроорганізми загрожують виникненням вірусного гепатиту А.

За словами лікаря, якщо поблизу такої водойми мешкають гризуни, то разом з їхніми випорожненнями до води можуть потрапити мікроорганізми, що викликають смертельно небезпечне захворювання лептоспіроз. Проникнення лептоспір до організму, що може відбутися як через ранку на шкірі, так і заковтуванням води, може призвести до гострої ниркової недостатності та гибелі хворого.

– Є так звані червоні прапорці, знаки для людини звернутися до спеціаліста. Це висока температура, нудота, блювота, діарея, виникнення незвичних симптомів, які знижуть якість життя. Загалом, будь-які надмірно виражені симптоми вимагають обстеження та лікування, – додав Крамарьов.

У разі виникнення симптомів інфекції або ж підозрілих симптомів, варто звернутися до лікаря, який зможе визначити хворобу та призначити необхідне лікування.

Наслідки негоди у Києві

19 липня по Києву вдарила негода. Близько 12.00 місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту тимчасово перекривали.

Через значні опади на проспекті Перемоги перекривали рух у напрямку на виїзд із Києва. Затори оцінюються у п’ять балів. На вхід і вихід закривали станцію метро Берестейська через підтоплення касової зали.