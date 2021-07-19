В'їхати в Україну невакцинованим буде непросто

Уряд має намір створити пункти вакцинації проти Covid-19 на всіх прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен бажаючий міг отримати щеплення проти коронавірусу.

Про це сьогодні, 19 липня, під час селекторної наради з керівниками міністерств і державних підприємств заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– На цьому тижні ми запускаємо п’ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні досить для того, щоб щепити всіх бажаючих. Завдяки домовленостям президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, які призначені для масової вакцинації колективів і підприємств, – підкреслив Шмигаль.

За його словами, вже на цьому тижні вакцина проти Covid-19 буде роздана у регіони.

Глава Кабміну дав завдання керівникам міністерств і державних підприємств розпочати активну вакцинацію своїх колективів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про зростання числа інфікованих Covid-19. За його словами, за минулий тиждень було зареєстровано майже 3,5 тис. нових випадків захворюваності на Covid-19. Це на 253 випадки більше, ніж за попередній період.

У зв’язку із цим МОЗ запропонувало посилити контроль під час перетину державного кордону, особливо громадянами з окремих регіонів світу і Європи, де спостерігається зростання випадків захворюваності на Covid-19, зокрема, через Covid-штам Дельта.

Як повідомлялося раніше, пропонується, щоб усі невакциновані особи, перш ніж в’їхати в Україну, проводили або 14 днів на самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест.

Українці до 18 років та особи, які виїхали з країни до того, як постанова набрала чинної сили, від самоізоляції будуть звільнені.