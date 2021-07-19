Досвід, отриманий педіатрами з початку пандемії Covid-19, свідчить, що, на відміну від дорослих, діти набагато легше переносять коронавірусну інфекцію. Але це зовсім не означає, що вони менш схильні до важких ускладнень після хвороби.

В цьому вкотре переконалися вчені із Великої Британії, проаналізувавши дані майже 1,5 тис. дітей, середній вік яких становив дев’ять років. У понад 50 із них, після виписки з лікарні з приводу лікування Covid-19, були діагностовані неврологічні та психіатричні розлади.

Зрештою дослідники дійшли висновку: подібні захворювання визначаються у 3,8 зі 100 дітей після перенесеного Covid-19.

Під час наукової роботи учасників розділили на пацієнтів із первинним неврологічним розладом, обумовленим Covid-19, і на пацієнтів з неврологічними проявами мультисистемного запального синдрому (MIS-C), що характеризується проблемами із припливом крові до серця через запалення артеріальних стінок. Цей стан проявляється у дітей за 10-14 днів після моменту зараження SARS-CoV-2.

У 27 дітей з первинним неврологічним розладом частіше виявляли важку ступінь енцефалопатії, синдром Гієна-Барре, психоз.

У 25 дітей з проявами MIS-C були описані енцефалопатія, зміна поведінки, галюцинації, ознаки розладів периферичної та центральної нервової системи.

За оцінкою англійських вчених, які проводили дослідження, у дітей з первинним неврологічним розладом частота нейроіммунних порушень була вище. Але діти із проявами мультисистемного запального синдрому частіше ставали пацієнтами реанімаційних відділень.

Зрештою більше 30% дітей з первинними неврологічними розладами і 28% з MIS-C після виписки з лікувального закладу отримали інвалідність. На жаль, життя одного маленького пацієнта врятувати не вдалося, він помер внаслідок інсульту.

Джерело: The Lancet