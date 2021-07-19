У Дніпрі лікарі врятували 35-річну вагітну жінку, у якої діагностували аневризму.

Вона потрапила до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова зі страшними головними болями і порушенням зору, аж до непритомності. Жінка перебувала на 25-му тижні вагітності.

Лікарі провели обстеження і встановили діагноз – гігантська мішкоподібна аневризма лівої внутрішньої сонної артерії. У разі її повного розриву смерті не уникнути.

Фахівці провели операцію і врятували життя українки та її майбутнього малюка.

Операція пройшла успішно. Тепер життю мами і дитини нічого не загрожує. Вона далі продовжує виношувати дитину і готуватися до народження сина.

Аневризма – випинання стінки артерії (рідше вени) через її стоншування або розтягування. Причиною такої проблеми зі здоров’ям можуть бути вроджені або придбані дефекти середньої оболонки судин.

Вона може загрожувати не лише здоров’ю, але й життю людини. Під час виявлення будь-якої форми аневризми потрібна допомога фахівців і хірургічне втручання.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко