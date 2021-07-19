Через пандемію коронавірусу, карантин та перебування дітей вдома зріс рівень напруженості в українських родинах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

– Про це повідомили 57% опитаних батьків. Водночас жінки, які здебільшого більше часу проводять вдома з дітьми, повідомляли про зростання напруженості на 8% частіше за чоловіків, – йдеться у результатах дослідження.

52,6% чоловіків відзначили, що рівень напруженості зріс, 26,8% – зазначили, що зменшився.

З-поміж жінок про зростання рівня напруженості повідомили 60,7% опитаних, про його зменшення – 25%.

Опитування провели співробітники Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року. Вони опитали 2 003 респонденти віком від 18 років на території усієї країни.

Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва