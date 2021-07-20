Україна отримає тести для виявлення індійського штаму коронавірусу Дельта. Спеціальні тести для діагностування цього тижня надасть Всесвітня організація охорони здоров’я.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– На цьому тижні ми очікуємо постачання від ВООЗ ПЦР-тестів, які працюють винятково на Дельту, і це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ще додаткове ПЦР-тестування.

Це дозволить медикам визначити інфікування Covid-19, а потім за допомогою спеціального тесту з’ясувати, чи це не штам Дельта.

Також міністр охорони здоров’я анонсував збільшення темпів вакцинації уже на цьому тижні. Ляшко заявив про зміну методів і підходів для щеплень, але деталей не розкрив.

Штам Дельта в Україні виявили у чотирьох пацієнтів. Він вважається більш небезпечним через швидше поширення та здатність сильно уражати хворих.

За даними ВООЗ, цьому штаму можуть протидіяти всі затверджені вакцини. Детальніше про індійський штам коронавірусу Дельта читайте у матеріалі.