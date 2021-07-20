В Україні можливе скорочення інтервалу між першим та другим щепленням CoronaVac

МОЗ України може найближчим часом ухвалити рішення про скорочення інтервалу між першим та другим щепленням вакциною CoronaVac.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

Тобто інтервал між першою та другою дозою вакцини можуть скоротити з 28 до 14 днів.

Він пояснив це тим, що є нові дослідження, які підтверджують ефективність вакцини CoronaVac саме внаслідок скорочення терміну між першою та другою дозою до двох тижнів.

Ляшко впевнений, що незабаром Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) також визнає українські Covid-сертифікати з вакциною CoronaVac.

Водночас щодо вакцини AstraZeneca, за його словами, інтервал залишається 12 тижнів, оскільки нових даних наразі немає.