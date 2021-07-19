В Україні незабаром мають з’явитися нові препарати прямого впливу на COVID-19. Міністерство охорони здоров’я незабаром представить їх громадськості.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, відповідні заяви будуть через тиждень-два.

– З’явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила по інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було, – заявив міністр.

Раніше Україна отримала два мільйони доз вакцини американської фармацевтичної компаніїModerna.Імунізація цим препаратом дасть можливість отримати міжнародний сертифікат про проведення повної вакцинації організму.

Цю партію вакцин надав уряд США через глобальний фонд COVAX.

Джерело: телеканал Україна