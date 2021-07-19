Дослідники з Падуанського університету і Імперського коледжу Лондона провели тестування понад 85% жителів невеликого італійського міста. З’ясувалося, що рівень антитіл залишається високими навіть через дев’ять місяців після зараження SARS-CoV-2, незалежно від того, якою була хвороба, — з симптомами чи без.

Команда виявила, що у майже 100% людей, інфікованих в лютому/березні, навіть у листопаді рівні антитіл були практично однаковими.

Команда також виявила випадки підвищення рівня антитіл у деяких людей, що свідчить про потенційне повторне зараження вірусом, а це, безперечно, сприяє зміцненню імунної системи.

– Ми не знайшли доказів того, що рівень антитіл між симптоматичними та безсимптомними інфекціями суттєво відрізняється, що дає змогу припустити, що сила імунної відповіді не залежить від симптомів і тяжкості інфекції, – повідомляє провідний автор дослідження з Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC Іларія Дорігатті.

Однак, за її словами, дослідження засвідчує, що рівні антитіл розрізняються, іноді помітно, і це залежить від використаного тесту. Це означає, що необхідно обережно порівнювати оцінки рівнів інфекції в популяції, отриманих у різних частинах світу за допомогою різних тестів і в різний час.

Група також досліджувала статус інфікування людей, щоб оцінити, наскільки ймовірно, що інфікована людина передасть інфекцію іншій. Моделювання передбачає ймовірність, що приблизно один із чотирьох інфікованих SARS-CoV-2 передасть інфекцію члену сім’ї, і що більшість таких передач (79%) здійснювали 20% інфікованих.

Розуміння того, наскільки активно одна інфікована людина може заразити інших в популяції, передбачає, що поведінкові чинники є ключовими для боротьби з епідемією. Іншими словами, фізичне дистанціювання, обмеження кількості контактів і носіння масок, як і раніше, важливі для зниження ризику передачі хвороби.