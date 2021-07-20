ВООЗ закликала матерів, які годують грудьми, екстрено вакцинуватися від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала матерям, які годують дітей грудьми, вакцинуватися від коронавірусу.

За даними женевської штаб-квартири ВООЗ, ризик зараження немовляти в такому випадку істотно знизиться.

Крім того, новонароджені можуть отримати захист від Covid-19 від вакцини, отриманої матір’ю.

У групі ВООЗ по імунізації також рекомендували включити вагітних жінок з хронічними захворюваннями в групу ризику й надати їм пріоритет при вакцинації.

Експерти нагадали, що вагітні жінки більш схильні до ризику зараження і, згодом, важкого перебігу хвороби.