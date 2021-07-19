Вчені з університету Ліверпуля в Великій Британії проаналізували сотні відповідних досліджень, що показують, як серцеві препарати впливають на тяжкість Covid-19. Їхні результати опубліковані в Британському журналі клінічної фармакології.

У людей, які приймають ліки з метою лікування серцево-судинних захворювань, відсутність знань про можливу взаємодію між Covid-19 і серцево-судинною системою спричинила серйозне занепокоєння.

– Для тих, хто має серцево-судинні захворювання, Covid-19 небезпечний важкими наслідками для здоров’я, збільшуючи час госпіталізації і підвищуючи смертельні ризики, – зазначив автор дослідження, професор фармакології і терапії сер Мунір Пірмохамед.

Вчені пов’язують цей факт із тим, що вірус, зв’язуючись з білком, присутнім в декількох тканинах, вражає кровоносні судини, тим самим граючи зловісну роль у ренін-ангіотензивній системі, яка регулює артеріальний тиск.

Така вірусна атака погіршує показники навіть у тих пацієнтів з Covid-19, які ніколи не страждали на серцево-судинні захворювання.

– Ліки, які широко використовуються для лікування високого кров’яного тиску або серцевої недостатності, також впливають на ренін-ангіотензинову систему, що підвищує ймовірність того, що вони можуть вплинути і на реакцію організму на вірус, – резюмує професор серцево-судинної медицини в Університеті Шеффілда у Великій Британії Тім Чіко.

Щоб визначити, як ці ліки можуть вплинути на важкість Covid-19, команда проаналізувала невелику групу, до якої увійшли тільки люди з високим кров’яним тиском.

Коли вчені відокремили ефект ліків від ефектів гіпертонії, вони виявили, що серцево-судинні препарати не були пов’язані із більш високою або більш низькою сприйнятливістю до інфекції SARS-CoV-2, тяжкістю захворювання або ймовірністю госпіталізації.

Фактично виявилося, що прийом цих препаратів знижує ймовірність смерті від Covid-19 людей із високим кров’яним тиском. А значить, вважають вчені, пацієнти, які приймають ці ліки, повинні робити це й надалі, якщо їхній лікар або постачальник медичних послуг не порадить їм інше.

Джерело: MedicalNewsToday