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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Богданова |

Всі регіони України можуть “вибухнути” спалахом коронавірусу – експерт

лікарня, коронавірус

Наразі всі регіони України перебувають на плато захворюваності на коронавірус, через що можуть “вибухнути” спалахами. Таку думку озвучив Юрій Ганиченко – очільник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

Водночас коли саме в Україні може статися спалах, експерт не прогнозує. За його словами, наразі немає регіонів зі складною ситуацією, скрізь все стабільно. Попри це, захворюваність не зменшується ні щодо кількості нових інфікувань, ні щодо госпіталізацій.

– Цей спалах можна очікувати звідусіль. Тобто, хороша новина – це те, що його зараз немає, а погана – практично всі регіони виходять на плато, і у всіх вже є база для того, щоб “вибухати”.

Як стверджує Ганиченко, наразі з впевненістю можна стверджувати, що Україна в зоні ризику. Але перебуває вона у такому стані уже чотири тижні, як черговий спалах стався у Європі.

Експерт підкреслив, що спалах коронавірусу в Україні може статися після завезення з інших країн. Адже наразі у сусідніх країнах значно зростає кількість хворих.

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Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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