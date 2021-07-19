Страх публічних виступів – один із найпоширеніших видів хвилювань.

Деякі люди дуже бояться сцени, камери, публіки. Інші ж просто відчувають невелике хвилювання. І лише деякі почуваються абсолютно впевненими.

Разом із психологом-консультантом Дар’єю Гура Факти ICTV розібралися, із чим пов’язаний страх і як його подолати.

Причини страху сцени

– Страх сцени, публічних виступів, камери у психології називається глософобія. Це досить поширений вид страху, ним страждають близько 95% людей, – говорить Дар’я Гура.

За її словами, виділяють дві основні причини такого страху – генетична та соціальна.

Якщо говорити про генетичний фактор, тут може бути як спадковість, так і колективне несвідоме.

– Такий страх може передаватися із покоління у покоління. Дитина може перейняти від батьків боязнь сцени та публіки. Крім того, деякі страхи відкладаються у генетичній пам’яті. Страх бути неприйнятим і відкинутим іншими людьми належить до таких. Раніше люди об’єднувалися у громади, щоб вижити, а ізольовані просто не виживали. Цим може пояснюватися те, що так багато людей страждають від нього, – продовжує психолог.

Крім того, є соціальний фактор.

– Це може бути недолік виховання, коли батьки завищують планку, дуже вимогливі до дітей, залякують їх. Крім того, важливі негативні оцінки від близьких, вчителів, друзів. Це може вплинути на те, що людина боятиметься публічних виступів, – доповнює експерт.

Також не варто забувати про особливості самої особистості, яка може бути схильна до переживань, накручування себе.

– Страх публічних виступів залежить від самої людини та її схильності до переживань, – коментує фахівець.

Як побороти страх публічних виступів

Позбутися від нього можна за допомогою певних практик і методик, каже психолог.

Гарна підготовка

Побороти страх можна, якщо заздалегідь добре підготуватися до виступу. Це допоможе відчувати себе більш впевнено.

– Страх – спрямований у майбутнє. Людина завжди боїться невідомості. За допомогою підготовки можна знизити рівень невідомості. Якщо людина добре володітиме матеріалом, заздалегідь ознайомиться з обстановкою, дізнається, якою буде публіка, це допоможе їй менше боятися, – говорить Дар’я Гура.

Уявити успіх

Можна візуалізувати свій виступ, уявити цей момент, реакцію публіки.

– Якщо змоделювати ситуацію заздалегідь, то це допоможе заспокоїтися і налаштуватися на позитив, – розповідає Дар’я Гура.

Спорт

Щоб знизити гормон стресу, потрібне фізичне навантаження.

– Можна сходити до спортзалу, на пробіжку, поплавати. А перед самим виступом можна напружити всі групи м’язів по черзі (кулачки, плечі і ноги). Так можна обдурити мозок: ми напружуємося перед виступом, щоб у його момент розслабитися, – пояснює фахівець.

Позитивні твердження

Цю методику також можна використовувати.

– Напередодні виступу можна перед дзеркалом зробити собі компліменти, налаштуватися на позитив. Допоможуть фрази: Я добре виступлю, Зал прийме мене, Всі хочуть почути мою промову, У мене все вийде, – рекомендує психолог.

Медитація

За день до виступу можна помедитувати.

– Це допоможе зібратися з думками, заспокоїтися, налаштуватися на потрібний лад і загалом розвантажити мозок, – каже Дар’я Гура.

Не прагнути до ідеалу

Під впливом соціальних мереж ми всі прагнемо бути ідеальними, відповідати якимось критеріям.

– Потрібно вчитися розуміти, що немає нічого ідеального. Що, можливо, буде критика і відсоток публіки, якій щось не сподобається. І це нормально, не потрібно через це хвилюватися. Варто сприймати критику як досвід і зворотний зв’язок, це інформація для аналізу, – коментує вона.

Як допомогти дитині позбутися від страху публіки

Діти безпосередні, вони живуть у моменті, не збирають образи, тому їм легше даються виступи. Інший момент, коли їх через силу починають змушувати це робити, і говорять, що не потрібно боятися, не потрібно соромитися, тоді дитина може почати нервувати.

– Зайве підштовхування може викликати сором’язливість. Тому батьки повинні уникати подібних зауважень, і припиняти їх з боку інших людей, – каже Дар’я Гура.

Крім того, не потрібно дітям говорить про те, що вони ще маленькі, їм рано щось знати, робити.

– У майбутньому це може перерости у формування стану, який у психології називається синдром вивченої безпорадності, коли вже доросла людина чекає певного наставника, який знає і робить щось краще, – додає психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Як боротися із зовнішніми симптомами страху

Нерідко страх сцени супроводжується тремтінням рук, ніг, голосу, пітливістю. Побороти це можна за допомогою дихальної практики.

– Є хороша дихальна практика на релаксацію. Вона називається 4-7-8. Спочатку ми робимо глибокий видих ротом. Потім на 1, 2, 3, 4 – глибокий вдих носом, на 5, 6, 7 – затримку, і на 8 – знову видих через рот. Тим самим ми активуємо парасимпатичну систему, яка відповідає за релаксацію. Це приводить у тонус блукаючий нерв. Він безпосередньо впливає на серцевий м’яз. Так зменшується серцебиття, і людина розслабляється, – коментує фахівець.

Таку практику можна використовувати перед самим виступом, підсумовує психолог.