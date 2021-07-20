З 257 лікарень для Covid-хворих 190 відповідають вимогам НСЗУ

З 257 лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус 190 відповідають вимогам Національної служби здоров’я, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради в Офісі президента.

За його словами, для лікарень другої хвилі пропишуть окремі вимоги, щоб з ними швидше уклали контракти.

Окрім того, в кожній області визначать по одній дитячій лікарні.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на нараді повідомив, що триває підготовка до комунікаційної кампанії щодо відкриття вакцинації проти коронавірусу для всіх категорій населення, а всі центри вакцинації працюватимуть сім днів на тиждень.

Він наголосив, що це відбудеться, коли МОЗ оголосить про перехід до п’ятого етапу вакцинації.

– У нас має бути щонайменше один великий головний центр масової вакцинації в кожному обласному центрі. Крім того, в кожному райцентрі та в містах, у яких проживає понад 100 тис. населення, – додав Тимошенко.

Ляшко сказав, що треба також відкрити всі 3,3 тис. кабінетів для щеплення по всій країні і розподілити вакцини по цих пунктах.