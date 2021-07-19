Коронавірус в Україні 19 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 19 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 244 677 випадків коронавірусу, а за добу – 182. З-поміж них – 11 дітей та жодного медпрацівника.

Загалом в Україні від вірусу померла 52 731 особа, за день – п’ятеро людей. Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 181 385 українцям, за добу – 187.

За останні 24 години здійснили 16 970 тестувань (методом ПЛР – 9 587, методом ІФА – 1 613), та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 161 068 ПЛР-тестувань.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки.

Вакцинація в Україні

За добу, 18 липня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 37 173 людини. Одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані – 8 591 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали одну дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом здійснили 4 098 648 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 18 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 244 495 випадків вірусу, за добу – 229.