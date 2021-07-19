Лише у травні 2021 року українців померло близько 60 тис., що на 28,2% більше, аніж у травні 2020-го. Такі невтішні демографічні данні оприлюднив сьогодні, 19 липня, Держстат України.

Головне статистичне відомство країни повідомило, що з початку 2021 року в Україні померло майже 300 тис. осіб, що на чверть відсотків більше, аніж у минулому році.

Сумну статистику кількості померлих ще більш посилюють показники народжуваності. За даними Держстату, у тому ж травні 2021 року кількість новонароджених в Україні скоротилася до 20,6 тис., тобто майже на 13% у порівнянні із минулорічним травнем.

Загалом за п’ять місяців – із січня по травень 2021 року – народжуваність в Україні знизилася на 5,5% – до 109,63 тис.

Таким чином, станом на 1 червня 2021 року населення України становить 41 млн 408,2 тис. осіб, що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше.

Для порівняння – показник загальної кількості населення України десять років тому, станом на 1 січня 2011 року, складав 45 млн 778,5 тис. осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні померло більше 50 тис. українців.