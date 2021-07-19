Нічні перекуси і звичка наїдатися ввечері можуть спровокувати набір ваги навіть за умови правильного харчування в інший час доби. Тому під час схуднення потрібно навчитися контролювати себе і дотримуватися низки рекомендацій під час прийому їжі ввечері та вночі.

Дієтолог клініки Клівленда Джулія Зумпано озвучила рекомендації, яких варто дотримуватися під час прийому їжі ввечері.

Стежити за годинником

Бажаючи схуднути, потрібно харчуватися у правильний час. На думку дієтолога, ввечері краще їсти до 18.00. Хоча інші фахівці вважають, що важливо робити це за 3-4 години до сну.

Уникати крохмалистих солоних закусок

Такі продукти містять багато калорій, жиру і добавок. Також вони можуть викликати бажання побалувати себе пізніше чим-небудь солодким.

Жодних пластівців

На думку Джулії Зумпано, пластівці з молоком – найгірша їжа у вечірній і нічний час. Вони дуже калорійні, що сприятиме набору зайвої ваги.

Придбати мірну чашку

Мірна чашка або кухонні ваги допоможуть обмежувати порції та їсти менше.

Джерело: Eat This, Not That