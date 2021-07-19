Нічні перекуси і звичка наїдатися ввечері можуть спровокувати набір ваги навіть за умови правильного харчування в інший час доби. Тому під час схуднення потрібно навчитися контролювати себе і дотримуватися низки рекомендацій під час прийому їжі ввечері та вночі.
Дієтолог клініки Клівленда Джулія Зумпано озвучила рекомендації, яких варто дотримуватися під час прийому їжі ввечері.
- Стежити за годинником
Бажаючи схуднути, потрібно харчуватися у правильний час. На думку дієтолога, ввечері краще їсти до 18.00. Хоча інші фахівці вважають, що важливо робити це за 3-4 години до сну.
- Уникати крохмалистих солоних закусок
Такі продукти містять багато калорій, жиру і добавок. Також вони можуть викликати бажання побалувати себе пізніше чим-небудь солодким.
- Жодних пластівців
На думку Джулії Зумпано, пластівці з молоком – найгірша їжа у вечірній і нічний час. Вони дуже калорійні, що сприятиме набору зайвої ваги.
- Придбати мірну чашку
Мірна чашка або кухонні ваги допоможуть обмежувати порції та їсти менше.
Джерело: Eat This, Not That