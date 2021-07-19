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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Жодних пластівців і солоних закусок: як харчуватися ввечері, щоб не погладшати

холодильник

Нічні перекуси і звичка наїдатися ввечері можуть спровокувати набір ваги навіть за умови правильного харчування в інший час доби. Тому під час схуднення потрібно навчитися контролювати себе і дотримуватися низки рекомендацій під час прийому їжі ввечері та вночі.

Дієтолог клініки Клівленда Джулія Зумпано озвучила рекомендації, яких варто дотримуватися під час прийому їжі ввечері.

  • Стежити за годинником

Бажаючи схуднути, потрібно харчуватися у правильний час. На думку дієтолога, ввечері краще їсти до 18.00. Хоча інші фахівці вважають, що важливо робити це за 3-4 години до сну.

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  • Уникати крохмалистих солоних закусок

Такі продукти містять багато калорій, жиру і добавок. Також вони можуть викликати бажання побалувати себе пізніше чим-небудь солодким.

  • Жодних пластівців

На думку Джулії Зумпано, пластівці з молоком – найгірша їжа у вечірній і нічний час. Вони дуже калорійні, що сприятиме набору зайвої ваги.

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  • Придбати мірну чашку

Мірна чашка або кухонні ваги допоможуть обмежувати порції та їсти менше.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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