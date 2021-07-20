Якщо в Україні станеться спалах коронавірусу, система охорони здоров’я зможе витримати 2,5 місяці за умови щоденної кількості хворих у 4 тис.

Якщо ж кількість госпіталізованих пацієнтів збільшиться у 10 разів, лікарні протримаються лише тиждень. Такий прогноз озвучив Юрій Ганиченко – очільник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

– Два з половиною місяці – це середній сценарій, якщо піде спалах, і який діятиме за двох припущень: якщо спалах вже зараз… і темпи зростання середні у Європі. Якщо ми підемо, як Нідерланди, і виростемо в 10 разів за тиждень, то ми можемо і за тиждень вийти на максимальну потужність.

Експерт прогнозує, що спалах триватиме кілька місяців, через це владі потрібно мінімізувати ріст захворюваності. На думку Ганиченка, на цей період необхідно запровадити більш суворий карантин через індійський штам коронавірусу Дельта та низький рівень вакцинації серед населення.

Ганиченко заявив, що медичним закладам варто додавати нові ліжко-місця у разі збільшення кількості госпіталізацій у п’ять разів.