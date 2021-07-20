Чому після Covid-вакцинації тест не завжди показує наявність антитіл? Чи означає це, що організм не хоче формувати імунітет проти цієї інфекції? Або це свідчення якогось захворювання? Що в таких випадках робити? Розібратися з цими питаннями Фактам ICTV допомогла сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

– Якщо ваш тест не показав наявність антитіл після вакцинації, насамперед потрібно заспокоїтися, глибоко вдихнути і видихнути, – посміхається Людмила Сердюк.

За словами лікаря загальної практики, може бути кілька досить поширених причин відсутності антитіл до вірусу SarsCov-2.

Перша серед них за частотою – це неправильний аналіз. У лабораторії можуть просто переплутати тест до S-білка, який нам потрібен, з тестом до N-білка, який теж є коронавірусом, але не шипоподібним, як SarsCov-2, а нуклеотидним. Вихід – перездати тест.

Друга причина – ви занадто поквапилися з тестуванням. Іншими словами, ваша імунна система після отримання вакцини ще не розібралася, що й до чого і тому не встигла видати на-гора антитіла. Наприклад, у пацієнтів віком 60+ імунна відповідь формується трохи довше за часом, ніж класичний стандарт у 28 днів.

Третя причина може полягати в індивідуальних особливостях імунної системи. Буває так, що вона вже виробила захист до того чи іншого виду аденовірусів, на основі яких виготовлені векторні Covid-вакцини. І тоді виходів два: або шукати лабораторію, в якій можуть зробити досить складний імунний аналіз, або зробити повторне щеплення, але вже не векторною, а мРНК-вакциною.

Четверта причина – банальне порушення режиму зберігання вакцини, недотримання дуже важливої температурної вимоги. Іншими словами, Covid-вакцина просто зіпсована і втратила свої якості.

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П’ята причина. Відсутність антитіл після Covid-вакцинації може бути через лікарські препарати, які у цей час приймає пацієнт. Ті ж кортикостероїди або цитостатики можуть заважати формуванню імунного захисту.

Шостою причиною можуть стати важкі фонові захворювання, пов’язані з ослабленням імунної системи. Наприклад, ВІЛ або онкологія.

Сьома причина більш оптимістична. Незважаючи на показники тесту, антитіла у пацієнта все ж можуть бути. Просто їх так мало, що тест їх не вирахував. Особливо хвилюватися з цього приводу не варто, оскільки вже є чимало повідомлень у світовому медичному співтоваристві, як люди заражаються Covid-19 навіть з дуже високим титром антитіл.

Восьмою причиною відсутності антитіл можуть стати суто особистісні фактори, пов’язані зі способом життя пацієнта. Харчування, стрес, фізичні навантаження – всі ці позиції не повинні бути надмірними, щоб не збивати з пантелику своїм мега-рівнем організм в цілому і імунну систему зокрема.

І, нарешті, дев’ята причина. Вкрай рідко, але лікарям доводиться стикатися з унікальними пацієнтами, чия імунна система з самого початку не здатна формувати захист не те що після вакцини, а й навіть після перенесеної хвороби. Феномен полягає в тому, що з важкими інфекціями такі пацієнти теж справляються досить легко.

За словами Людмила Сердюк, ставитися до даних тестів потрібно виважено і розумно, адже антитіла – важливий, але не єдиний показник сформованої імунної відповіді.