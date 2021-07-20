Коронавірус продовжуватиме мутувати, тому Україні варто готуватися до нових спалахів захворювання.

Про це повідомила директор комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради Світлана Федорова.

– Цей вірус не до кінця вивчений, постійно відбуваються мутації. Усі чули про Дельту, у Чехії виділили ще один штам… Мутації відбуватимуться не на ослаблення вірусу, а на збільшення його мутаційних властивостей, його впливу на людину, – говорить Світлана Федорова.

Через це, за її словами, Україна має бути готовою до цих мутацій, до тяжкого перебігу хвороби.

– Ті шпиталі, які ми маємо зараз, треба дооснащувати, розвивати. Це запорука нормального входу у нову хвилю. А вона, за прогнозами, буде – і третя, і четверта. І нас чекає більш загрозливий штам, – додала інфекціоніст.

Випадки індійського штаму коронавірусу (Дельта) уже виявили в Україні. Саме з ними фахівці пов’язують чергове погіршення епідситуації, яке можливе вже восени.

Запобігти масовим смертям допоможе своєчасна вакцинація, особливо громадян, які перебувають у групі ризику.