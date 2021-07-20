Відомо, що тимчасове безпліддя після пологів триває зазвичай лише кілька тижнів, якщо жінка не годує грудьми. Але якщо молода мама вигодовує дитину грудним молоком, тимчасове безпліддя може тривати місяцями, ба навіть більше року.

Разом із тим було незрозуміло, як на цей протизаплідний ефект грудного вигодовування впливає енергетичний статус матері, включно з її харчуванням та рівнем фізичної активності.

Цю прогалину в науці про материнство вирішили заповнити дослідники з Інституту демографічних досліджень Макса Планка у Німеччині та CNRS у Франції. Вони вперше у глобальному масштабі показали, що вплив грудного вигодовування на функцію яєчників значно залежить від умов навколишнього середовища.

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Аналізуючи майже три мільйони фактів народження за останні 45 років у 84 країнах, що розвиваються, вчені виявили зв’язок між тривалістю грудного вигодовування і середньою тривалістю післяпологової аменореї (відсутність менструації після пологів та найбільш очевидна ознака пригнічення функції яєчників).

З’ясувалося, що в наш час післяродова аменорея набагато слабкіша, порівняно із тим, що спостерігалося у 60-70 роках минулого сторіччя. Це показує, що протизаплідний ефект грудного вигодовування явно знизився за останні роки у цих 84 країнах.

Крім того, стало очевидним, що за однакової тривалості грудного вигодовування, чим більше розвинена країна, тим менше період тимчасового безпліддя після пологів.

Ці результати підтверджують висновки польових досліджень, проведених в останні десятиліття фахівцями з репродуктивної екології.

Вчені також закликають демографів відмовитися від уявлення про те, що умовами навколишнього середовища можна знехтувати під час вивчення фертильності – здатності статевозрілих чоловіків і жінок до зачаття.