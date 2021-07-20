Після оновлення Міністерством охорони здоров’я України епідемічних показників стало зрозуміло, що Одеська та Тернопільська області не відповідають зеленій зоні.

У цих областях динаміка госпіталізацій – червона, хоча обидві області перебувають у зеленій зоні карантину.

В Одеській області вчора вона становила 50,3%, а в Тернопільській – 88,9%.

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Нагадаємо, що рівень загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або з підозрою на нього повинен становити не більше 50%.

Однак, щоб області перевели в червону зону, потрібні, як мінімум, 2 показника. Тому Одеська та Тернопільська області ще залишаються в зеленій зоні, як і всі інші.

Зараз усі регіони України перебувають на плато захворюваності коронавірусом, через що можуть “вибухнути” спалахами, вважає експерт. Та коли це станеться, невідомо.