Штучне серце, розроблене французькою компанією Carmat, пересадили людині. Операцію здійснили пацієнтові в італійському Неаполі.

Для цього компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під назвою Aeson. Про це офіційно оголосили 19 липня, тому акції компанії на фондовому ринку стрімко подорожчали.

Прес-служба Carmat зазначила, що зроблена операція знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

До цієї імплантації жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Операція коштувала €150 тис. Її оплатила регіональна система охорони здоров’я.

Пацієнт-донор отримав тимчасове серце. Aeson працюватиме кілька місяців, поки пацієнт буде чекати трансплантацію живого органа.

Штучне серце Aeson створене для пацієнтів, які мають термінальну бівентрикулярну серцеву недостатність. Воно може працювати кілька місяців в очікуванні трансплантації живого органу.

У липні компанія Carmat оголосила про першу імплантацію людині свого штучного серця в США. Операцію провели у рамках клінічного дослідження в лікарні Університету Дюка в Даремі. Управління з санітарного нагляду після цього схвалило майбутні операції для 10 пацієнтів.

Нині апарат Aeson продовжують тестувати у клінічних умовах. У 2019 році проміжні результати досліджень на 11 імплантованих пацієнтах показали, що семеро з них протягом шести місяців могли чекати подальшої трансплантації серця. Такі операції проводили також у Данії, Чехії та Казахстані.

У грудні 2020 року компанія отримала дозвіл від Європейського Союзу на продаж штучного серця. Компанія боролася за офіційне схвалення 10 років.