Харківська область отримала партію вакцини від коронавірусу виробництва Moderna.

За інформацією прес-служби Харківської обласної державної адміністрації, 20 липня 2021 року 60 тис. доз речовини доправлено до Харківського обласного аптечного складу.

– 60 тис. доз область отримала для щеплення першою дозою, – йдеться на сайті органу.

Водночас загалом регіон має отримати 120 тис. доз вакцини.

Ще 60 тис. препаратів до області доправлять протягом трьох тижнів.

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18 липня 2021 року у межах глобальної ініціативи COVAX Україна одержала партію вакцини від коронавірусу Moderna.

Речовину надав уряд США. Препарат призначений для щеплення організованих колективів і професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Імунізація відбувається двома дозами препарату, інтервал – 28 днів.

Вакцина вимагає спеціальних умов зберігання, відповідного температурного режиму. Невідкриті флакони можна зберігати у холодильниках, захищених від світла, температура – від 2°C до 8°C до 30 днів. Після вилучення з холодильників невідкриті флакони вакцини зберігаються за температури від 8 °C до 25 °C до 24 годин.

Джерело: Харківська ОДА

Фото: Харківська ОДА