Харківська область отримала партію вакцини від коронавірусу виробництва Moderna.
За інформацією прес-служби Харківської обласної державної адміністрації, 20 липня 2021 року 60 тис. доз речовини доправлено до Харківського обласного аптечного складу.
– 60 тис. доз область отримала для щеплення першою дозою, – йдеться на сайті органу.
Водночас загалом регіон має отримати 120 тис. доз вакцини.
Ще 60 тис. препаратів до області доправлять протягом трьох тижнів.
18 липня 2021 року у межах глобальної ініціативи COVAX Україна одержала партію вакцини від коронавірусу Moderna.
Речовину надав уряд США. Препарат призначений для щеплення організованих колективів і професійних груп із попередніх етапів вакцинації.
Імунізація відбувається двома дозами препарату, інтервал – 28 днів.
Вакцина вимагає спеціальних умов зберігання, відповідного температурного режиму. Невідкриті флакони можна зберігати у холодильниках, захищених від світла, температура – від 2°C до 8°C до 30 днів. Після вилучення з холодильників невідкриті флакони вакцини зберігаються за температури від 8 °C до 25 °C до 24 годин.
Джерело: Харківська ОДА
Фото: Харківська ОДА