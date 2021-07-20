Не всі кліщі є носіями збудників інфекційних захворювань. Статистика свідчить, що лише кожен другий кліщ дійсно небезпечний. Не завжди людина може побачити або відчути, що її вкусив кліщ. Адже, коли він присмоктується, то вприскує анестезуючу речовину, тому все проходить безболісно. Однак не завжди безслідно.

– Якщо вас укусив кліщ, заражений хворобою Лайма, то через 10-14 днів на тому місці виникає еритема – почервоніння, – пояснює лікар-інфекціоніст Віктор Петров. – Але його можна не помітити, якщо воно не на видноті. Отже, хвороба буде розвиватися далі.

Які ж симптоми у хвороби Лайма, на що звернути увагу?

Симптоми Лайма:

еритема на місці укусу;

головний біль;

озноб;

нудота;

температура;

біль у м’язах і суглобах;

виражена слабкість;

швидка стомлюваність;

сонливість.

Якщо захворювання не лікувати, розвиваються ускладнення з боку нервової системи, серця.

Зазвичай, потрапивши на шкіру людини, паразит близько 30 хвилин шукає місце, де присмоктатися. Тому за цей період його можна легко виявити.