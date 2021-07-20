Канада відкриває кордони для вакцинованих іноземців – дата

Повністю вакциновані від коронавірусу іноземці зможуть відвідати Канаду з туристичною метою вже з 7 вересня. Про відкриття кордонів повідомила міністр охорони здоров’я країни Паті Хайду.

– З огляду на все більшу кількість вакцинованих та зменшення випадків інфікування у Канаді ми можемо безпечно розпочати відкривати кордони. Поступовий підхід до скасування обмежень дасть змогу нашим органам охорони здоров’я стежити за ситуацією з Covid-19 як всередині країни, так і закордоном, – зазначила вона.

Але в уряді Канади додали, що обов’язковою умовою для в’їзду навіть для повністю вакцинованих громадян буде наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за три дні до поїздки.

Тим часом Латвія вже відкрила кордони для українців, якщо ті нададуть довідку про те, що недавно перехворіли коронавірусом.

Якщо цих документів немає, то необхідно надати результати ПЛР-тесту, проведеного не більше, ніж за три доби до перетину кордону, або тесту на антиген, який проведено не більше, ніж за добу до в’їзду.